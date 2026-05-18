Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα: Νεκροί, καταρρεύσεις κτιρίων και χιλιάδες εκτοπισμένοι (βίντεο)

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην νοτιοδυτική περιοχή Γκουανγκσί της Κίνας νωρίς τη Δευτέρα (18/5) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην πόλη Λιουτζόου, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και οι αρχές προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua υπάρχουν δύο νεκροί και τουλάχιστον ένας αγνοούμενος ενώ τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε ότι 13 κτίρια κατέρρευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Πρβλήματα σημειώνονται επίσης στις μεταφορές καθώς οι σιδηροδρομικές αρχές επιτηρούν την κατάσταση των υποδομών.

Οι γραμμές επικοινωνίας και ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή νερού και φυσικού αερίου, καθώς και η κυκλοφορία στην πληγείσα περιοχή λειτουργούσαν κανονικά, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

At 12:21 a.m. on May 18, a magnitude 5.2 earthquake struck Liuzhou City in southern China’s Guangxi Region, leaving two people dead, according to local authorities. pic.twitter.com/DXOnfp2kGG — 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) May 18, 2026

A 5.2-magnitude earthquake struck Liuzhou, a city in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, early Monday, leaving two dead and one missing, local authorities said. #China #earthquake pic.twitter.com/INIWGf0Wjp — China Xinhua News (@XHNews) May 18, 2026

🇨🇳 #Internacional | Sismo en China







Un sismo de magnitud 5.2 sacudió Liuzhou, Guangxi durante las primeras horas del 18 de mayo.







📊 Reportes preliminares: Es el terremoto más fuerte registrado hasta ahora en esta zona, poco habitual para actividad sísmica. pic.twitter.com/ct09tvillk — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) May 18, 2026

