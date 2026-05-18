ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κίνα: Νεκροί, καταρρεύσεις κτιρίων και χιλιάδες εκτοπισμένοι (βίντεο)
clock 08:40 | 18/05/2026
Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην νοτιοδυτική περιοχή Γκουανγκσί της Κίνας νωρίς τη Δευτέρα (18/5) με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι.

Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην πόλη Λιουτζόου, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και οι αρχές προειδοποιούν για προβλήματα στις μεταφορές.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua υπάρχουν δύο νεκροί και τουλάχιστον ένας αγνοούμενος ενώ τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε ότι 13 κτίρια κατέρρευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Πρβλήματα σημειώνονται επίσης στις μεταφορές καθώς οι σιδηροδρομικές αρχές επιτηρούν την κατάσταση των υποδομών.

Οι γραμμές επικοινωνίας και ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή νερού και φυσικού αερίου, καθώς και η κυκλοφορία στην πληγείσα περιοχή λειτουργούσαν κανονικά, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

