Λύκεια: Πρεμιέρα για τις προαγωγικές εξετάσεις

Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από σήμερα έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις (ονομαζόμενες και «ενδοσχολικές») θα διεξαχθούν επίσης από σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων για τις απολυτήριες εξετάσεις είναι η 27η Μαΐου 2026.

Στις 29 Μαΐου οι Πανελλαδικές

Με την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκυτάλη παίρνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν στα τέλη Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν πρώτοι στις 29 Μαΐου, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων η διαδικασία αρχίζει μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στις 27 Μαΐου ολοκληρώνονται τα μαθήματα στα Γυμνάσια

Στα γυμνάσια τα μαθήματα λήγουν στις 27 Μαΐου και οι προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου.

