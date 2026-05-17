ΚΥΡ.17 Μαΐ 2026 19:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε οχήματα και σε πεζούς στο Όκλαντ - Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες
ηπα
clock 22:32 | 17/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα πέντε τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (16/5) στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και σε πεζούς.



Σύμφωνα με πληροφορίες του apnews, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.



Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η ταυτότητα του οδηγού δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: 

Βρετανία: Επίθεση από τον Έλον Μασκ

Ιράν: Πώς μπορεί να επηρεάσει επικοινωνίες, τράπεζες και παγκόσμια οικονομία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Καλιφόρνια Τραυματίες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis