ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε οχήματα και σε πεζούς στο Όκλαντ - Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες

Τουλάχιστον τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα πέντε τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (16/5) στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολλά αυτοκίνητα και σε πεζούς.







Σύμφωνα με πληροφορίες του apnews, δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε το ατύχημα φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.







Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η ταυτότητα του οδηγού δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Επίθεση από τον Έλον Μασκ

Ιράν: Πώς μπορεί να επηρεάσει επικοινωνίες, τράπεζες και παγκόσμια οικονομία