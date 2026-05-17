Αργίες 2026: Πότε θα απολαύσουμε το επόμενο τριήμερο

Κουραστήκατε ήδη από τον Μάιο; Ευτυχώς, τα νέα είναι καλά για όσους ανυπομονούν να ξεφύγουν σύντομα από τη ρουτίνα τους.

Το επόμενο τριήμερο ξεκούρασης είναι σε λίγες εβδομάδες, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

