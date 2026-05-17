Αήττητη η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα play offs - Μέσω Λεωφόρου στο CL ο Ολυμπιακός

Με ισοπαλία που άφησε αμφότερες τις ομάδες χαρούμενες, ολοκληρώθηκε η σεζόν 2025-26 για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Για την 6η - και τελευταία - αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, οι δυο ομάδες έμειναν στο 1-1, με αποτέλεσμα η Ένωση να συμπληρώσει 24 αγώνες αήττητη και να κάνει με πολλά χαμόγελα τη φιέστα τίτλου κι οι Πειραιώτες να τερματίσουν δεύτεροι, αφού την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ «αυτοκτονούσε» κόντρα στον Παναθηναϊκό στην άδεια Λεωφόρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε με τον Ροντινέι στο 41. Οι αλλαγές, όμως, του Μάρκο Νίκολιτς έδωσαν άλλη ένταση στην ΑΕΚ που ανέβασε στροφές και έφτασε στην ισοφάριση με τον Αμππουμπακαρί Κοϊτά στο 72’. Το τελευταίο σφύριγμα από τον Αντρέα Κολόμπο σηματοδότησε το έναυσμα για τη φιέστα για την κατάκτηση του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα (65’ Ζοάο Μάριο), Μαρίν, Περέιρα (51’ Βάργκα), Γιόβιτς (90’+3’ Λιούμπισιτς), Ζίνι (65’ Κουτέσα).



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ρέτσος, Κοστίνια (79’ Μπιανκόν), Γκαρθία (56’ Έσε), Σκιπιόνι (79’ Αντρέ Λουίς), Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε (56’ Μαρτίνς), Ελ Κααμπί (74’ Ταρέμι).

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με δύο γκολ στη Λεωφόρο στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο 45λεπτο κι έφερε το ματς στα ίσα στο 81′ με τον Ταμπόρδα, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2, κόβοντας το δρόμο του δικεφάλου του Βορρά προς τα προκριματικά του Champions League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τα τέρματα των Οζντόεφ (30’) και Μύθου (34’), όμως οι «πράσινοι» έφεραν το παιχνίδι σε ισορροπία με τα τέρματα των Τσέριν (68’) και Ταμπόρδα (81’).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κοντούρης (46’ Ρενάτο Σάντσες), Τσέριν, Αντίνο (82’ Πάντοβιτς), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάντσες (69’ Κένι), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (88’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς, Πέλκας (60’ Ιβάνουσετς), Μύθου (59’ Γερεμέγεφ).

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2



ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Τελική βαθμολογία

1.ΑΕΚ 72

2.Ολυμπιακός 66

3.ΠΑΟΚ 64

4.Παναθηναϊκός 52