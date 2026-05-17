Μάικλ Τζάκσον: Τον κακοποιούσαν ως παιδί, αλλά είχε μάθει να πιστεύει πως ήταν παιχνίδι

Ο παραγωγός Τζέφρι Μαρκ, ο οποίος βρισκόταν στον στενό κύκλο ανθρώπων του Michael Jackson αποκάλυψε στη New York πως ο Βασιλιάς της Ποπ δέχτηκε σεξουαλική κακοποιήση όταν ήταν παιδί, αλλά θεωρούσε την εμπειρία «φυσιολογική» και «παιχνίδι».

Παράλληλα, εξηγεί, εν μέρει, τις αμφιλεγόμενες σχέσεις του τραγουδιστή με παιδιά και ότι ο ίδιος ο σταρ δεν θεωρούσε τον εαυτό του θύτη.

Σύμφωνα με τον Μαρκ, οι εξομολογήσεις του Τζάκσον έγιναν κατά τη διάρκεια μιας σειράς ιδιωτικών συζητήσεων σε πάρτι στη Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αρχές 2000, στο σπίτι του «βασιλιά του μπότοξ» δερματολόγου Άρνολντ «Αρνί» Κλάιν, ο οποίος είχε παρακολουθήσει τον Τζάκσον για τη λεύκανση του δέρματος του λόγω λεύκης και είχε αφήσει δημόσια υπόνοιες ότι ήταν βιολογικός πατέρας των δύο μεγαλύτερων παιδιών του τραγουδιστή, Πρινς και Πάρις.

«Ο Μάικλ μοιράστηκε με πολύ γενικό τρόπο ότι υπήρχαν διαγενεακά αγγίγματα και πέρα από αυτά. Δεν είπε ποτέ: “Με κακοποίησαν”, είπε

«Του είπα ότι δεν μπορούσα να συμμετάσχω στη συζήτηση, επειδή ο πατέρας μου με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και με είχε βασανίσει σωματικά. Και ο Μάικλ βρήκε αυτή την αποκάλυψη παράξενη» σημείωσε

