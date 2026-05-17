Πανελλήνιο βόλει: Ήττα και αποκλεισμός για τη ΓΕ Ηρακλείου-Πέρασε ο Κύδων
clock 20:16 | 17/05/2026
Στην προημιτελική φάση ολοκληρώθηκε η παρουσία της Γυμναστική Ένωσης Ηρακλείου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα βόλεϊ παλιδων

Η ομάδα του Ηρακλείου ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Μίλωνα και δεν κατάφερε να προκριθεί στην τετράδα της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας την παρουσία της.

Το εισιτήριο για την τετράδα του Πανελληνίου πρωταθλήματος βόλεϊ ανδρών Κ18 πήραν ο Άρης, ο ΑΟΝΣ Μίλων, ο ΑΟΠ Κηφισιάς και ο ΑΣ Άθλος.

Σετ: 25-20, 25-18, 25-16

Διαιτητές: Τόλιος, Ζαρμπίνης

Η ΓΕΗ.
Νο 2: Θανάσης Χρυσός
Νο 3: Γιωργος Τζωρμπατζακης
Νο 5: Οδυσσεας Νικητάκης
Νο 6: Στέφανος Παχιαδάκης
Νο 8:Στέλιος Καλογεριδης
Νο 9:Κωνσταντινος Λαγκουβάρδος
Νο12:Αλεξανδρος Αντωνακακης
Νο14: Χρήστος Μοσχόπουλος
Νο15: Δημητρης Κοντος
Νο18: Ανδρεας Σανξαρίδης
Νο19: Γιάννης Νηστικακης
Νο 20: Φίλιππος Δενδράκης , υπο τις οδηγιες των Προπονητων:
Δημητρης Δρυμησκιανάκης
Νικήτας Νικητάκης.
kydvn

Τα κορίτσια του Κύδωνα έκαναν πάλι το… θαύμα τους και είναι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων!Η χανιώτικη ομάδα χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Καλαμάτα για το παιχνίδι της ημιτελικής φάσης των Γ’-Δ’ ομίλων και εκεί απέναντι σε μία ισχυρή ομάδα με ιστορία στο ελληνικό βόλεϊ κατάφερε να πάρει την πρόκριση, με ανατροπή και 3-1 σετ.Νίκησε τον  ΖΑΟΝ με 3-1 (έχανε 1-0 και 20-14).

