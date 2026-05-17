Ποδόσφαιρο Γυναικών: Φινάλε με “καρέ” και 4η θέση για τον ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Α’ εθνικη ποδοσφαίρου Γυναικών με εμφατική νίκη στην έδρα των Νέων Ατρομήτου (4-0), τερματίζοντας στην 4η θέση.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στο 18’ όταν από κόρνερ της Δοϊρανλή η Ολσζέφσκα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1). Μετά από το 70’ ήρθαν τα επόμενα τρία γκολ για την ηρακλειώτικη ομάδα. Η Ολζέφσκα με σουτ από μακρινή απόσταση σκόραρε για δεύτερη φορά στο 72’ (0-2), για να γίνει το 0-3 στο 74’ από σουτ της Δοϊρανλή έξω από την περιοχή.

Το… κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις καθυστερήσεις με το γκολ της Κατωπόδη έπειτα από σουτ της Σπαθαράκη στα σώματα.

ΟΦΗ (ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ): Στανίνου, Πατερνά, Δοϊρανλή, Αξιαρλή, Ολσζέφσκα, Κοκοτσάκη, Τσέλα, Παναγιώτου (59' Δρακογιαννάκη), Ριμπάνσκα, Ραπάνη (80' Κατωπόδη), Σουλόλα (59' Σπαθαράκη)