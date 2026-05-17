Γερμανού για Eurovision: «Πικραθήκαμε – Πίστευα ότι ήμασταν οι αγαπημένοι του κοινού σε όλη την Ευρώπη»

Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την πίκρα της για την Eurovision, όχι τόσο για τη βαθμολογία των επιτροπών, αλλά για τις ψήφους του κοινού.

«Πικραθήκαμε και λίγο τσαντιστήκαμε κιόλας. Εμένα δεν με έτσουξαν τόσο οι 73 βαθμοί των επιτροπών… Αλλά 147 από το televoting; Πραγματικά είχα μεγάλη πίστη ότι ήμασταν οι αγαπημένοι του κοινού σε όλη την Ευρώπη. Γύρισε όλη την Ευρώπη το παιδί», είπε η παρουσιάστρια.

