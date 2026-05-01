Νότια Κορέα: Σχεδόν 5 εκατ. πολίτες πληρώνουν ήδη με ... το πρόσωπο

Η Νότια Κορέα φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά σε μια πλήρως «βιομετρική οικονομία», καθώς οι πληρωμές μέσω αναγνώρισης προσώπου γνωρίζουν εκρηκτική ανάπτυξη στη χώρα.

Η υπηρεσία FacePay της νοτιοκορεατικής fintech Toss, που λανσαρίστηκε πανεθνικά τον Σεπτέμβριο του 2025, έχει ήδη προσελκύσει 4,8 εκατομμύρια χρήστες, δηλαδή σχεδόν το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, όπως αναφέρουν οι FΤ.

Σήμερα, συσκευές σάρωσης προσώπου έχουν εγκατασταθεί σε περίπου 330.000 σημεία λιανικής, κυρίως σε καφέ, εστιατόρια, γυμναστήρια και καταστήματα ψιλικών, επιτρέποντας στους Νοτιοκορεάτες καταναλωτές να ολοκληρώνουν τις αγορές τους χωρίς κάρτες, κινητά ή PIN, απλώς κοιτάζοντας μια μικρή κάμερα στο ταμείο.

«Θέλουμε να εξαφανίσουμε τις φυσικές κάρτες»

Η Toss, η οποία χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν τα δύο τρίτα των 51 εκατομμυρίων κατοίκων της Νότιας Κορέας, θέτει πλέον ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. «Στόχος μας είναι να καταργήσουμε τις φυσικές πιστωτικές κάρτες στην Κορέα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια», δήλωσε ο Junho Choi, επικεφαλής ανάπτυξης του FacePay.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή: ο χρήστης εγγράφεται στην εφαρμογή Toss, επιβεβαιώνει την ταυτότητά του με κρατικό έγγραφο και στη συνέχεια μπορεί να πληρώνει μόνο με σάρωση του προσώπου του.

Η ταυτοποίηση διαρκεί περίπου ένα δευτερόλεπτο, ενώ η εταιρεία προσφέρει και 24ωρη εγγύηση αποζημίωσης σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών. Για να επιταχύνει την υιοθέτηση της υπηρεσίας, η Toss δίνει επίσης έκπτωση 3.000 γουόν στην πρώτη αγορά και επιστροφή μετρητών 3% στις επόμενες συναλλαγές.

Οι δικλείδες ασφαλείας της τεχνολογίας πίσω από το FacePay

Παρότι οι πληρωμές μέσω αναγνώρισης προσώπου δεν αποτελούν νέα τεχνολογία, η ταχύτητα με την οποία υιοθετούνται στη Νότια Κορέα προκαλεί εντύπωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία το FacePay χρησιμοποιεί προηγμένα συστήματα «liveness detection», τα οποία μπορούν να εντοπίζουν αν πρόκειται για πραγματικό άνθρωπο και όχι για φωτογραφία, βίντεο ή deepfake.

«Όλα τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν ταυτόχρονα μέσα σε εκείνο το ένα δευτερόλεπτο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής», εξήγησε ο Τσόι σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Nikkei Asia.

Η τεχνολογία ανιχνεύει κινήσεις όπως το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, ενώ τα βιομετρικά δεδομένα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα και απομονωμένα από εξωτερικά δίκτυα.

Παράλληλα, η Naver -η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Νότιας Κορέας- έχει ήδη λανσάρει δική της υπηρεσία πληρωμών μέσω προσώπου σε πανεπιστημιακές καφετέριες της Σεούλ, χρησιμοποιώντας AI και τρισδιάστατη ανάλυση προσώπου με ακρίβεια που, σύμφωνα με την εταιρεία, ξεπερνά το 99%.

Νότια Κορέα: Μία από τις πιο «cashless» κοινωνίες στον κόσμο

Η επιτυχία της τεχνολογίας στη Νότια Κορέα δεν θεωρείται τυχαία.

Η χώρα συγκαταλέγεται ήδη στις πλέον «cashless» οικονομίες παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία της Payments Japan Association, το ποσοστό ψηφιακών πληρωμών στη Νότια Κορέα έφτασε το 99% το 2023, ξεπερνώντας ακόμη και την Κίνα και την Αυστραλία.

Οι Νοτιοκορεάτες είναι επίσης εξοικειωμένοι με τη χρήση βιομετρικών τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους, καθώς η αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται ήδη σε αεροδρόμια, συναυλίες K-pop και αθλητικές διοργανώσεις.

Οι φόβοι για τα προσωπικά δεδομένα

Παρά τη ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας, ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση βιομετρικών δεδομένων για πληρωμές δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα γύρω από την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Ο καθηγητής κυβερνοασφάλειας στο Ajou University, Jin Kwak, εκτίμησε ότι η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων θα είναι πολύ πιο αργή σε Ευρώπη και ΗΠΑ. «Οι Νοτιοκορεάτες καταναλωτές τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στην ευκολία, ενώ οι Δυτικοί καταναλωτές είναι πιο ευαίσθητοι σε ζητήματα ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων», δήλωσε.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, σε αντίθεση με έναν κωδικό ή μια τραπεζική κάρτα που μπορούν να αντικατασταθούν, ένα πρόσωπο δεν μπορεί να... επανεκδοθεί σε περίπτωση διαρροής δεδομένων.

Παρ' όλα αυτά, η Toss υποστηρίζει ότι αποθηκεύει ξεχωριστά και κρυπτογραφημένα τα προσωπικά και βιομετρικά δεδομένα, ενώ η αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Νότιας Κορέας έχει ήδη εγκρίνει εμπορικά την υπηρεσία.

Το μεγάλο στοίχημα της παγκόσμιας επέκτασης

Η Toss βλέπει το FacePay ως την επόμενη μεγάλη τεχνολογική εξαγωγή της Νότιας Κορέας και εξετάζει ήδη διεθνή επέκταση, ακόμη και πιθανή δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ.

«Αν το FacePay γίνει mainstream στην Κορέα, τότε μπορούμε να επεκταθούμε και στο εξωτερικό», τόνισε ο Τσόι.

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι υπόλοιπες αγορές είναι έτοιμες να ακολουθήσουν ένα μοντέλο όπου το πρόσωπο μετατρέπεται ουσιαστικά σε… ψηφιακό πορτοφόλι.

πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

“Instants”: Η νέα λειτουργία που λανσάρει το Instagram – Γιατί οι χρήστες αντιδρούν

Ντουμπάι: Χτίζει μια ολόκληρη «υποθαλάσσια πόλη» με 200.000 τεχνητούς υφάλους

Ταξίδι στην Ακρόπολη του 357 π.Χ. με τη βοήθεια της ΑΙ (βίντεο)