Κολύμβηση: Πρωταθλητές Βασιλάκη,Ψαρουδάκη,Σπαθαράκης,Κακουλάκης

Η Αρτεμις Βασιλάκη επέστρεψε στο 200άρι ελεύθερο (πέρυσι δεν είχε "πέσει" στο συγκεκριμένο αγώνισμα) και μαζί επανήλθε στην κορυφή στο πανελλήνιο πρώτάθλημα κολύμβησης OPEN κατηγορίας που διεξάγεται παράλληλα με το 3ο πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων Ανδρών/Νέων Γυναικών στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Η 20χρονη αθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 2:01.03 και κατέκτησε τον τίτλο για τρίτη φορά στην καριέρα της, ενώ ήταν φυσικά πρώτη και στην Κ23.

Η 17χρονη Ειρήνη Ψαρουδάκη του Ωρίωνα Ηρακλείου ήταν η νικήτρια στα 400μ. μικτή ατομική με 4:55.20, κερδίζοντας στη... χεριά τη Βαρβάρα Γκιουζέπα Πετροπούλου του Παλαιού Φαλήρου, η οποία με 4:55.26 ήταν δεύτερη στο σύνολο και πρώτη στην Κ23. Το βάθρο συμπλήρωσε η Μαρία Ευφροσύνη Στρατάκη του Ολυμπιακού και των Πρωταλητών Ηρακλείου με 4:59.68.

Ο Νίκος Σπαθαράκης του Παλαιού Φαλήρου με 1:51.98 κέρδισε το χρυσό στην κατηγορία νέων στα 200 μ ελεύθερο.

Στα 4χ100,ΜΟ ο Βασίλης Κακουλάκης του ΠΑΟΚ και του Ωρίωνα ήταν πρώτος με την ομάδα του εχοντας 3,47,94.