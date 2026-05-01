Φτιάξτε με τα χεράκια σας μαρμελάδα φράουλα: Κατακόκκινη και σούπερ νόστιμη

Η περίοδος που διανύουμε είναι η καλύτερη για να φτιάξετε με τα χεράκια σας, πανεύκολη μαρμελάδα φράουλα, ώστε να την απολαμβάνετε ακόμα και μέσα στον χειμώνα.

Οι φράουλες αυτή την εποχή είναι ζουμερές και πεντανόστιμες, και καθώς είναι το κυρίως υλικό, αποτελούν εγγύηση για ένα άψογο αποτέλεσμα.

Image

Δείτε τη συνταγή από gastronomos.gr:

Υλικά

1 κιλό φράουλες, καθαρισμένες, ψιλοκομμένες



500 γρ. (2 1⁄2 κούπες) ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική



2 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού

Διαδικασία

Για να ετοιμάσουμε τη μαρμελάδα φράουλα βάζουμε τις κομμένες φράουλες σε ένα μπολ, ρίχνουμε πάνω τους τη ζάχαρη και αφήνουμε το μπολ κατά μέρος για 10-12 ώρες ή για όλο το βράδυ, για να βγάλουν τα υγρά τους.



Την επόμενη μέρα αδειάζουμε το περιεχόμενο του μπολ σε μια κατσαρόλα και ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά, μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει.



Βράζουμε για 5 λεπτά σε δυνατή φωτιά.



Έπειτα χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για περίπου 20 λεπτά, ξαφρίζοντας τον αφρό που θα σχηματιστεί και ανακατεύοντας πολύ συχνά, μέχρι η μαρμελάδα να δέσει ελαφρώς – δεν θέλουμε να πήξει πολύ ούτε να σκουρύνει και να χάσει το λαμπερό χρώμα της.



Ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, ανακατεύουμε και βράζουμε για άλλα 2-3 λεπτά, μέχρι η μαρμελάδα να δέσει.



Τη μοιράζουμε καυτή σε ζεστά, αποστειρωμένα γυάλινα βαζάκια, γεμίζοντάς τα μέχρι πάνω, τα κλείνουμε καλά, τα αναποδογυρίζουμε και τα αφήνουμε κατά μέρος μέχρι η μαρμελάδα να κρυώσει.



Τα διατηρούμε σε μέρος σκοτεινό και δροσερό.



Αν ανοιχτούν, τα βάζουμε στο ψυγείο.

Μυστικά

Για να δούμε αν έδεσε η μαρμελάδα: Βγάζουμε 1 κουτ. σούπας σε ένα πιατάκι, τη φυσάμε να κρυώσει γρήγορα και τραβάμε μια γραμμή με το δάχτυλό μας. Θα πρέπει να μένει «δρόμος» που να μην κλείνει. Δεν παραβράζουμε τη μαρμελάδα, γιατί θα σκουρύνει πολύ και θα χάσει τη ζωντανή γεύση και τα αρώματα του φρούτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εύκολο μωσαϊκό: Το γλυκό των παιδικών μας χρόνων έτοιμο σε 15 λεπτά

Πεντανόστιμο παγωτό χωρίς ζάχαρη - Συνταγή από το Άγιο Όρος