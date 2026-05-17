Επίσκεψη στα μνημεία της Βιάννου από τα μέλη του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου

Τον μαρτυρικό τόπο της Βιάννου επέλεξε να επισκεφτεί το ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, θέλοντας μέσα απο αυτή την εκδρομή να έρθει σε άμεση επαφή με την Ιστορία, την Παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Συνοδεία Κοινωνικών λειτουργών και της αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κ. Όλγας Δραμουντάνη, οι ηλικιωμένοι επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο Βιάννου, βλέποντας από κοντά αντικείμενα, τέχνες και στοιχεία της τοπικής κουλτούρας.



Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Ιωάννη Κονδυλάκη, πρόδρομο της Λαογραφίας της περιοχής και προσωπικότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Στη συνέχεια, οι επισκέπτες μετέβησαν στο Μνημείο Πεσόντων στον Αμιρά, όπου η κ. Άννα Μεταξάκη – Μανουκάκη αναφέρθηκε στον αντιστασιακό αγώνα των Βιαννιτών κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία στο Μουσείο Ολοκαυτώματος Βιάννου, όπου με την ξενάγηση από την κ. Δέσποινα Ινιωτάκη, τα μέλη του ΚΑΠΗ-



μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ντοκουμέντα και αφηγήσεις - είδαν να αναβιώνουν οι τραγικές στιγμές του Ολοκαυτώματος του Σεπτεμβρίου 1943, με τη μαζική εκτέλεση 461 αμάχων.

Image

«Το Μουσείο Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου αποτελεί έναν "ζωντανό" τόπο ιστορικής μνήμης, που καθημερινά υποδέχεται επισκέπτες από την Κρήτη, αλλά και απ' όλη την Ελλάδα.



Η παρουσία των μελών του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου αποτελεί τιμή για τον μαρτυρικό μας τόπο, για αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω για την επίσκεψη τους στη Βιάννο.



Ως Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς μας, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε με αφορμή την επίσκεψη ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Έως και 122 ημέρες για μια μεταβίβαση ακινήτου

Κρήτη: Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

Ηράκλειο: "Τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται σε κατάσταση οριακής επιβίωσης"

Κρήτη: Δυνατές πληρότητες, μικρή κατανάλωση - Η διπλή εικόνα του τουρισμού