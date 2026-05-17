Νέα απειλή Τραμπ προς Ιράν: Θα περάσουν πολύ δύσκολα αν δεν υπογράψουν συμφωνία

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, καθώς, όπως είπε, αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές.



«Δεν έχω ιδέα» αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία, είπε ο Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

«Αν δεν το κάνουν, θα περάσουν άσχημα. Πολύ άσχημα. Καλύτερα να κάνουν μια συμφωνία».

"Ils ont intérêt à conclure un accord": Donald Trump répond à BFMTV sur les négociations avec l'Iran — BFM (@BFMTV) May 16, 2026

