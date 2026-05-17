Ο Τίμι είναι νεκρός: Δεν τα κατάφερε η φάλαινα που είχε εξοκείλει στην Γερμανία παρά την απελευθέρωσή της

Νεκρή, κοντά σε ένα νησί της Δανίας, βρέθηκε η φάλαινα που πριν από δύο εβδομάδες είχε διασωθεί στη Γερμανία, όπου και είχε εξοκείλει, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της Δανίας.



«Επιβεβαιώνεται ότι η μεγάπτερη φάλαινα που εντοπίστηκε κοντά στο Άνχολτ είναι η ίδια φάλαινα που είχε εξοκείλει στη Γερμανία και για τη διάσωσή της είχαν καταβληθεί πολλές προσπάθειες», δήλωσε η Γέιν Χάνσεν, προϊσταμένη τμήματος της κυβερνητικής υπηρεσίας, σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Now we have the confirmation that the complex of highly subsidized "nature+whale" NGO's and inept officials killed a whale.







The poor whale, beached for three weeks with ZERO assitance by aforementioned actors, who additionally prevented otheres from helping him, has died a few… — C Schmitz (@chrisschmitz) May 16, 2026

Το νεαρό αρσενικό, το οποίο τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλούσαν “Τίμι” είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά εγκλωβισμένο σε μια αμμουδιά στις 23 Μαρτίου, στον Κόλπο του Βίσμαρ, στις ακτές της Βαλτικής. Έπειτα από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, η φάλαινα τελικά οδηγήθηκε σε μια φορτηγίδα γεμάτη με νερό και μεταφέρθηκε στη Βόρεια Θάλασσα, όπου και απελευθερώθηκε στις 2 Μαΐου.

