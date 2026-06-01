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Γιατί σε παίρνει πάντα ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου

γ
clock 00:00 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το να σε παίρνει ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή χαλάρωσης ή ένδειξη κούρασης από την ημέρα που προηγήθηκε. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια βαθύτερη βιολογική αντίδραση του οργανισμού, που σχετίζεται με το πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και τη συναισθηματική σύνδεση.

Όταν βρισκόμαστε κοντά σε έναν άνθρωπο με τον οποίο νιώθουμε οικειότητα και εμπιστοσύνη, το νευρικό μας σύστημα τείνει να απομακρύνεται από την κατάσταση εγρήγορσης που βρισκόταν μέχρι πρότινος. Ο εγκέφαλος «διαβάζει» το περιβάλλον ως ασφαλές και σταδιακά μειώνει την παραγωγή των ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη, επιτρέποντας στο σώμα να εισέλθει σε κατάσταση χαλάρωσης.

Η επιστήμη εξηγεί - επιτέλους - γιατί αποκοιμιέσαι συνεχώς δίπλα στον σύντροφό σου

Ταυτόχρονα, αυξάνονται ορμόνες που συνδέονται με το δέσιμο και την αίσθηση εγγύτητας, όπως η ωκυτοκίνη, η οποία συχνά αποκαλείται και «ορμόνη της αγάπης». Η παρουσία της φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στη φυσική προετοιμασία του οργανισμού για ξεκούραση και ύπνο.

Γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι, ακόμη κι αν δεν είναι ιδιαίτερα κουρασμένοι, όταν βρίσκονται δίπλα στον σύντροφό τους, χαλαρώνουν πιο εύκολα και αποκοιμιούνται χωρίς προσπάθεια. Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για έναν μηχανισμό που σχετίζεται με το αίσθημα ασφάλειας που δημιουργεί η συναισθηματική σύνδεση.

Ενδιαφέρον έχει, επίσης, το γεγονός ότι αυτή η επίδραση δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική επαφή. Ακόμη και ερεθίσματα, όπως η γνώριμη παρουσία ή η αίσθηση οικειότητας, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει τον ύπνο και τη χαλάρωση.

Με άλλα λόγια, όταν το σώμα σου «επιλέγει» να αποκοιμηθεί δίπλα σε έναν άνθρωπο που αγαπάς, δεν πρόκειται απλώς για ρομαντισμό ή συνήθεια. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός σου ανταποκρίνεται στο αίσθημα ασφάλειας, επιτρέποντάς σου να αφήσεις πίσω την ένταση της ημέρας και να ξεκουραστείς πιο βαθιά.

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