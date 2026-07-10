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GOSSIP - LIFESTYLE

Θερόν: Ανησυχία για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

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clock 23:00 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έντονη συζήτηση προκάλεσε η τελευταία δημόσια εμφάνιση τηςΣαρλίζ Θερόν στο Παρίσι καθώς βρέθηκε για την πρεμιέρα της Οδύσσειας.

Τα βίντεο από τη βραδιά έγιναν γρήγορα viral στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την πολύ αδύνατη σιλουέτα της και να εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα της.

Για την πρεμιέρα στο Παρίσι, η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε μια ασπρόμαυρη δημιουργία με δαντέλα από τον οίκο Dior.

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