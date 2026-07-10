Θερόν: Ανησυχία για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Έντονη συζήτηση προκάλεσε η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν στο Παρίσι καθώς βρέθηκε για την πρεμιέρα της Οδύσσειας.

Τα βίντεο από τη βραδιά έγιναν γρήγορα viral στα social media, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την πολύ αδύνατη σιλουέτα της και να εκφράζουν ανησυχία για την εικόνα της.

Για την πρεμιέρα στο Παρίσι, η Σαρλίζ Θερόν επέλεξε μια ασπρόμαυρη δημιουργία με δαντέλα από τον οίκο Dior.

Unfortunately Charlize Theron has been consumed by the Ozempic monster or maybe she wants to look like the ghost of her trans kid's future. pic.twitter.com/zHYVr3DmBC — Royce Lopez (@hippojuicefilm) July 9, 2026

Διαβάστε επίσης

Λαμπίρη: "Ο τελευταίος μου χρόνος στην τηλεόραση, ήταν εξαιρετικά πιεστικός"

Άντονι Χόπκινς: Στα 88 του έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής