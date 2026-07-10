Ικανοποίηση της Ένωσης Αστυνομικών Ηρακλείου για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου εκπροσωπήθηκε σήμερα από το Προεδρείο της στα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, μιας ιστορικής ημέρας για την Ελληνική Αστυνομία στην Κρήτη και ιδιαίτερα για τη Μεσσαρά, καθώς ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της Ένωσής μας γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών τοπικών αρχών, καθώς και πλήθους επισήμων και συναδέλφων.

Η ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση της αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόκειται για μια διαχρονική διεκδίκηση, την οποία η Ένωσή μας στήριξε με συνέπεια και επιμονή, αναδεικνύοντας σε κάθε ευκαιρία την αναγκαιότητα δημιουργίας ισχυρών και επαρκώς στελεχωμένων αστυνομικών υπηρεσιών στην Κρήτη.

Ως Ένωση αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Δήμο Φαιστού για την παραχώρηση του κτηριακού συγκροτήματος που θα στεγάσει τη νέα Υπηρεσία, καθώς και προς την Περιφέρεια Κρήτης για τη χρηματοδότηση του έργου. Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση μας προκάλεσαν οι ανακοινώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις οποίες η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης θα στελεχωθεί με 130 αστυνομικούς, ενώ η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς με 70 αστυνομικούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα βρίσκονται πλέον προς υπογραφή και ότι η στελέχωση των νέων Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την Αττική και μέσω των πινάκων τακτικών μεταθέσεων.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία σημαντική δικαίωση των πάγιων και τεκμηριωμένων θέσεων της Ένωσής μας. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η ίδρυση των δύο νέων Υποδιευθύνσεων, επιμείναμε με σαφήνεια προς κάθε αρμόδια κατεύθυνση ότι η στελέχωσή τους έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσω των πινάκων τακτικών μεταθέσεων, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και όχι μέσω απευθείας προκηρύξεων ή άλλων έκτακτων διαδικασιών.

Η θέση μας αυτή δεν αποτέλεσε απλώς μια συνδικαλιστική διεκδίκηση. Ήταν ζήτημα δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και σεβασμού απέναντι στους εκατοντάδες Κρητικούς αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι υπηρετούν εδώ και χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους, περιμένοντας καρτερικά να επιστρέψουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Δεν θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε μια διαδικασία που θα παρέκαμπτε τους πίνακες μεταθέσεων, στερώντας από τους συναδέλφους μας το δικαίωμα να επιστρέψουν στον τόπο τους μέσω της νόμιμης και αξιοκρατικής διαδικασίας.

Η σημερινή ανακοίνωση του Υπουργού επιβεβαιώνει ότι η επιμονή, η συνεχής πίεση και οι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις της Ένωσής μας απέδωσαν καρπούς. Κυρίως όμως, αποτελεί μια δικαίωση για όλους εκείνους τους συναδέλφους που τόσα χρόνια υπηρετούν μακριά από την Κρήτη, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στον τόπο τους και στις οικογένειές τους.

Αναμένουμε πλέον την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας με την υπογραφή των Προεδρικών Διαταγμάτων και την ταχεία στελέχωση των νέων Υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η αστυνόμευση στην Κρήτη και να καλυφθούν πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει, με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα, να διεκδικεί λύσεις που υπηρετούν τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι τεκμηριωμένες διεκδικήσεις, η ενότητα και η επιμονή μπορούν να φέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ευχόμαστε ολόψυχα καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους που θα στελεχώσουν τη νέα Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς και τη νέα Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούν με επαγγελματισμό, αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης στα απαιτητικά καθήκοντα που αναλαμβάνουν.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου θα είμαστε από την πρώτη ημέρα δίπλα τους, στηρίζοντας το έργο τους και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται για την επίλυση των υπηρεσιακών ζητημάτων που θα προκύψουν. Η

επιτυχία των νέων Υπηρεσιών αποτελεί υπόθεση όλων μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Κρήτη.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

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