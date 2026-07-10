Κότσιρας: Διέκοψε συναυλία του για να μάθει στο κοινό να λέει σωστά το ρεφρέν ενός τραγουδιού

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Ο Γιάννης Κότσιρας ερμήνευε το γνωστό κομμάτι «Πώς Μπορώ» σε συναυλία του και σταμάτησε ξαφνικά τη μουσική μόλις άκουσε το κοινό να λέει λάθος έναν από τους στίχους του ρεφρέν.

Όπως εξήγησε, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999, όμως πολλοί εξακολουθούν μέχρι σήμερα να τραγουδούν «για να σ’ αλλάξω» αντί για «για να πετάξω».

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει το μπέρδεμα με χιούμορ και να διορθώνει τον στίχο επί σκηνής

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