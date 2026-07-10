ΠΑΡ.10 Ιου 2026 20:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Κότσιρας: Διέκοψε συναυλία του για να μάθει στο κοινό να λέει σωστά το ρεφρέν ενός τραγουδιού

Κοτσιράς
clock 20:00 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Γιάννης Κότσιρας ερμήνευε το γνωστό κομμάτι «Πώς Μπορώ» σε συναυλία του και σταμάτησε ξαφνικά τη μουσική μόλις άκουσε το κοινό να λέει λάθος έναν από τους στίχους του ρεφρέν. 

Όπως εξήγησε, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1999, όμως πολλοί εξακολουθούν μέχρι σήμερα να τραγουδούν «για να σ’ αλλάξω» αντί για «για να πετάξω». 

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, με τον ίδιο να αντιμετωπίζει το μπέρδεμα με χιούμορ και να διορθώνει τον στίχο επί σκηνής

@zoestivaktaki Τόσα χρόνια μας το λέει 🙈 #concert #kotsiras #30xronia ♬ πρωτότυπος ήχος - Zoe Stivaktaki

Διαβάστε επίσης 

Η Κατερίνα Καραβάτου σε διακοπές με τα παιδιά της μετά το τέλος της εκπομπής της

H Ναταλία Γερμανού στο γυμναστήριο μετά το τέλος της εκπομπής της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιαννης Κοτσιρας Συναυλία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis