Ηράκλειο: Ενισχύεται η αστυνόμευση στη Μεσσαρά – Σε λειτουργία η Υποδιεύθυνση με 70 αστυνομικούς

Με την παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός έστειλε αυστηρό μήνυμα κατά της εγκληματικότητας, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη και ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να ανεχθεί φαινόμενα όπως δολοφονίες, ζωοκλοπές, εκβιασμούς και οργανωμένο έγκλημα. Όπως τόνισε, τα περιστατικά παραβατικότητας στην Κρήτη συνδέονται με συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες, διαβεβαιώνοντας ότι θα αντιμετωπιστούν με τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ακόμη ότι η νέα Υποδιεύθυνση στελεχώνεται με 70 αστυνομικούς και διαθέτει Τμήμα Εξιχνίασης Ειδικών Εγκλημάτων, ενώ προανήγγειλε και την επίσημη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, του λεγόμενου «ελληνικού FBI», με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σοβαρής εγκληματικότητας.

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Από την πλευρά τους, ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισαν τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Οι εκπρόσωποι της ΕΛ.ΑΣ. επισήμαναν ότι η νέα Υποδιεύθυνση δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική αναβάθμιση, αλλά ένα ουσιαστικό επιχειρησιακό εργαλείο που θα συμβάλει στην πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Μεσσαρά και την ευρύτερη περιοχή.

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