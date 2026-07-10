Λαμπίρη: "Ο τελευταίος μου χρόνος στην τηλεόραση, ήταν εξαιρετικά πιεστικός"

Η Χριστίνα Λαμπίρη παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και η δημοσιογράφος αναφέρθηκε ειδικότερα στην εμπειρία της στην τηλεόραση τον τελευταίο χρόνο, σημειώνοντας πως υπήρχαν στιγμές που ένιωθε ότι δεν μπορούσε να είναι ο εαυτός της μπροστά στην κάμερα.

Υπήρξαν στιγμές στον αέρα που νιώσατε ότι δεν μπορείτε να τις διαχειριστείτε;

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έλεγα σχεδόν κάθε μέρα τον τελευταίο χρόνο, για να είμαι ειλικρινής. Ο τελευταίος ενάμισης χρόνος ήταν εξαιρετικά πιεστικός και έξω εντελώς από τη δική μου ιδιοσυγκρασία και χαρακτήρα. Και το σημαντικότερο ήταν πως ήταν έξω από αυτό που ήθελα να κάνω στην τηλεόραση. Δεν ήμουν εγώ. Πάντα είχα τον φόβο του όχι, για να μη χάσω τη δουλειά μου, επειδή την είχα ανάγκη. Μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί και όχι.

Έτρεμα στην ιδέα να μείνω χωρίς δουλειά και πάντα έλεγα ναι προσπαθώντας να προσαρμοστώ στο ό,τι μου έδιναν να φέρω εις πέρας. Όμως δεν αρκεί μόνο να σου πει κάποιος να κάνεις κάτι, αλλά να σε στηρίξει και να μπορεί να είσαι σίγουρος ότι σου ταιριάζει το προϊόν που σου προτείνει. Αλλιώς καίγονται και οι δυο. Και ο παρουσιαστής και αυτός που τον έβαλε εκεί, ο ιθύνων νους.

Τώρα, γιατί την πληρώνει μόνο ο παρουσιαστής και όλοι οι άλλοι βγαίνουν ατσαλάκωτοι, αυτό είναι κάτι που δεν θα το καταλάβω ποτέ. Πως μπορεί να κάνει ένας παρουσιαστής σωστά τη δουλειά του, όταν καθημερινά βλέπει δημοσιεύματα ότι κόβεται ή όταν γίνονται κρυφά δοκιμαστικά στο πλατό του.

Το έχετε ζήσει;

Εννοείται ότι το έχω ζήσει. Βέβαια, όλα αυτά πηγαίνουν μαζί με την τηλεθέαση. Αν κάνεις 30%, κανείς δεν θα σου τα κάνει αυτά, εκτός αν υπάρχουν προσωπικές διαφορές. Αυτό δεν το έχω ζήσει.

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