Δήμος Αγίου Νικολάου: «Απαγορεύεται η αυθαίρετη ανάρτηση αφισών και πανό σε δημόσιους χώρους»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με την οποία ενημερώνει όλους τους πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς συλλόγους, καθώς και κάθε φορέα που διοργανώνει εκδηλώσεις, σχετικά με το ισχύον πλαίσιο που διέπει την ανάρτηση αφισών, πανό (banner) και κάθε είδους διαφημιστικού ή ενημερωτικού υλικού σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους.

Η ανακοίνωση

«Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει όλους τους πολιτιστικούς, αθλητικούς και λοιπούς συλλόγους, καθώς και κάθε φορέα που διοργανώνει εκδηλώσεις, ότι η αυθαίρετη ανάρτηση αφισών, πανό (banner) και κάθε είδους διαφημιστικού ή ενημερωτικού υλικού σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους απαγορεύεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα με την Εγκ. 6592/2018 (άρθρο 23).

Η τοποθέτηση αφισών, πανό ή άλλου έντυπου και διαφημιστικού υλικού επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από τον Δήμο και αποκλειστικά στα σημεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου.

Η αυθαίρετη ανάρτηση υλικού υποβαθμίζει την εικόνα του Δήμου μας και των κοινοτήτων, επιβαρύνει την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και ενδέχεται να επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Με στόχο την ισότιμη και αποτελεσματική προβολή των δράσεων των συλλόγων και των φορέων, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διαθέτει ψηφιακές οθόνες ενημέρωσης, στις οποίες οι εκδηλώσεις μπορούν να προβάλλονται δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και φορείς καλούνται να αποστέλλουν έγκαιρα το υλικό των εκδηλώσεών τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected], ώστε να προγραμματίζεται η δωρεάν προβολή τους στις ψηφιακές οθόνες του Δήμου.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί όλους τους συλλόγους και τους διοργανωτές εκδηλώσεων να συνεργαστούν για τη διατήρηση ενός καθαρού, ασφαλούς και αισθητικά αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες και νόμιμες δυνατότητες προβολής που προσφέρει ο Δήμος προς όφελος όλων».

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Λαγοκέφαλος ξεβράστηκε στην παραλία (εικόνες)

ΒΟΑΚ: Παράταση 1,5 χρόνου για το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος