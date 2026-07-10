Ιορδανίδης: "Αποστασιοποιηθήκαμε από τον Πέτρο Φιλιππίδη για προσωπικούς λόγους πριν τις καταγγελίες"

Ο Τάσος Ιορδανίδης έδωσε μία νέα συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού, αυτή την εβδομάδα για το κανάλι της στο Youtube και αναφέρθηκε και στον Πέτρο Φιλιππίδη.

«Σήμερα δεν έχω επαφές με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είχαμε σταματήσει να έχουμε επαφές πριν συμβούν τα γεγονότα (σ.σ. τις καταγγελίες). Από πριν. Ούτε εγώ το περίμενα όλο αυτό που ακούστηκε. Ούτε εγώ το περίμενα. Για καθαρά άλλους λόγους τέλος πάντων, εμείς αποστασιοποιηθήκαμε με τον Πέτρο. Ήταν προσωπικοί οι λόγοι. Ξέρεις, δεν ταιριάζουν τα χνώτα όλων των ανθρώπων», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν ο κουμπάρος στον γάμο του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλειας Ματίκα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2011.

«Παλαιότερα με ηρεμούσε η Θάλεια Ματίκα στο κομμάτι της δουλειάς. Τώρα νομίζω ότι έχουμε έρθει, το καρδιογράφημα εφάπτεται πλήρως. Είμαστε στο ίδιο μήκος. Η Θάλεια δεν έδινε καμία βαρύτητα όταν έκανε την τεράστια επιτυχία (σ.σ. στη σειρά του Παπακαλιάτη). Ευγνώμων ήταν για όλα αυτά που της συνέβαιναν, αλλά δεν έδινε στη διαπροσωπική μας σχέση και στην προσωπική μας ζωή, δεν έδινε καμία βαρύτητα πάνω σε αυτό» είπε για την Θάλεια Ματίκα.

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