ΑΑΔΕ: "Predator" στις ταμειακές μηχανές και αυτόματη διαβίβαση αποδείξεων

Σε 24ωρη παρακολούθηση τίθενται εντός του 2026 οι συναλλαγές των ταμειακών μηχανών, καθώς η ΑΑΔΕ παραλαμβάνει ένα νέο, υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα που θα της επιτρέπει να παρακολουθεί της λειτουργία τους σε πραγματικό χρόνο.

Το έργο, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραλαμβάνεται έως τα τέλη Ιουνίου και προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής που θα διασυνδέει τις ταμειακές μηχανές και τα POS με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και την πλατφόρμα myDATA, επιτρέποντας την αυτόματη και συνεχή μετάδοση των στοιχείων συναλλαγών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, το νέο λογισμικό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2026 και θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στους φορολογικούς ελέγχους όσο και στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Παρακολούθηση real time

Αναλυτικότερα, η νέα υποδομή θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί εξ αποστάσεως τη δραστηριότητα οποιασδήποτε ταμειακής μηχανής στη χώρα, επί 24ώρου βάσεως. Οι συναλλαγές θα αποστέλλονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν άμεσα ύποπτες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές στον τζίρο επιχειρήσεων.

Μέσω προηγμένων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων και αξιολόγησης κινδύνου, το σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει μοτίβα πιθανής φοροδιαφυγής ή απόκρυψης συναλλαγών. Για παράδειγμα, εάν διαπιστωθεί απότομη πτώση εισπράξεων σε περίοδο όπου δεν δικαιολογείται από την εμπορική δραστηριότητα, θα ενεργοποιείται μηχανισμός ειδοποίησης και θα δρομολογούνται επιτόπιοι έλεγχοι.

Παράλληλα, θα παράγονται στατιστικά στοιχεία για την πορεία μιας επιχείρησης, δίνοντας στους ελεγκτές τη δυνατότητα διασταυρώσεων και συγκρίσεων.

Αυτόματη διαβίβαση αποδείξεων και έλεγχοι

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τη διαδικασία αποστολής των αποδείξεων στο myDATA. Με το νέο σύστημα, οι αποδείξεις θα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, καταργώντας ουσιαστικά την ανάγκη ξεχωριστής αποστολής μέσω e-send.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα περιορίσει και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σήμερα για μη διαβίβαση αποδείξεων ή καθυστερήσεις στην αποστολή δεδομένων.

Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει σειρά εξειδικευμένων υποσυστημάτων, μεταξύ των οποίων:

Μητρώο ΦΗΜ, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία όλων των ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών.

Μητρώο Συναλλαγών, με δυνατότητα αποθήκευσης και άμεσης αναζήτησης τεράστιου όγκου συναλλαγών.

Σύστημα ελέγχου και ανίχνευσης φοροδιαφυγής.

Σύστημα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων.

Σύστημα αναφορών και αξιοποίησης μεγάλων δεδομένων (big data).

Σύστημα διαχείρισης στόχων και ελεγκτικών δράσεων.

Όπως υπογραμμίζει η ΑΑΔΕ στο επιχειρησιακό της σχέδιο, η συνολική μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές, την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού και την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω της ευρύτερης χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και της αυτοματοποίησης διαδικασιών, όπως η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και η αυτόματη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων.

Πηγή: sofokleousin.gr

