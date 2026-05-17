Eurovision 2026: Ο Ακύλας στην 10η θέση

Η Ελλάδα κατέκτησε την 10η θέση, με τον Akyla και το Ferto στη φετινή Eurovision.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποψινή της παρουσία συγκεντρώνοντας συνολικά 220 βαθμούς, ένα νούμερο που την κατατάσσει στην 10η θεση τελικού πίνακα

Την πρώτη θέση πήρε η Βουλγαρία με την τραγουδίστρια Dara με το “Bangaranga”! Ενώ, τη δεύτερη θέση κατέκτησε το Ισραήλ.

Η χώρα κατάφερε να συγκεντρώσει την προτίμηση των τηλεθεατών παίρνοντας 312 βαθμούς από το κοινό, γεγονός που την εκτόξευσε στους 516 βαθμούς συνολικά στην τελική κατάταξη, αφήνοντας πίσω της κάθε άλλο διεκδικητή.

