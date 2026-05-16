Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 Μαΐου έως 22Μαϊου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 Μαΐου έως 22 Μαϊου. Κατά την περίοδο 18 Μαΐου έως 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 64.850.000 ευρώ σε 81.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

· Από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

