ΣΑΒ.16 Μαΐ 2026 23:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα
οικονομακου
clock 22:00 | 16/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα, το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με το TLIFE, ο θρησκευτικός γάμος της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα έγινε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων. Κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή της φίλη με τον σύντροφό της.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα, ενώ κρατούσε μια ανθοδέσμη από λευκές καμέλιες. Από την άλλη, ο Μπρούνο Τσερέλα ένα μπεζ κοστούμι με λευκό πουκάμισο. «Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι αλλά και πολύ ευτυχισμένοι» λέει άνθρωπος που είδε το ζευγάρι από κοντά.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε… ξανά πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου, γονατίζοντας μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στη γαλλική πρωτεύουσα. Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, είχε δημοσιεύσει μία σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Το κάναμε ξανά», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji μονόπετρου.

Πηγή t- life.gr

οικονμακου

Διαβάστε επίσης 

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Πανόπουλος για Γερμανού «Έκανα τον κύκλο μου εκεί – Ό,τι ήταν να πάρω το πήρα»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αθηνά Οικονομάκου Γάμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis