Παντρεύτηκαν Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν κάτω από άκρα μυστικότητα, το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με το TLIFE, ο θρησκευτικός γάμος της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα έγινε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων. Κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή της φίλη με τον σύντροφό της.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα, ενώ κρατούσε μια ανθοδέσμη από λευκές καμέλιες. Από την άλλη, ο Μπρούνο Τσερέλα ένα μπεζ κοστούμι με λευκό πουκάμισο. «Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι αλλά και πολύ ευτυχισμένοι» λέει άνθρωπος που είδε το ζευγάρι από κοντά.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε… ξανά πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου, γονατίζοντας μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στη γαλλική πρωτεύουσα. Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, είχε δημοσιεύσει μία σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Το κάναμε ξανά», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji μονόπετρου.

