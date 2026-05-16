"Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ", λέει ο Πολάκης μετά την διαγραφή του

Με μια αιχμηρή ανάρτηση απάντησε ο Παύλος Πολάκης στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, απόφαση που έλαβε το απόγευμα του Σαββάτου ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, μετά τη νέα εσωκομματική ένταση που προκλήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο βουλευτής Χανίων επιτέθηκε προσωπικά στον πρόεδρο του κόμματος, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητη απόφαση και κατηγορώντας τον για αδυναμία αντίδρασης απέναντι στις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος.

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ζητώντας τη σύγκληση των κομματικών οργάνων.

Η απόφαση Φάμελλου ήρθε μετά την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη απέναντι στην ηγεσία του κόμματος, με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, στην οποία διατυπωνόταν η άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αναστείλει τη λειτουργία του και να ενσωματωθεί στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελλο για «αφωνία» απέναντι στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών και ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, τονίζοντας πως «ο λαός θα μας κρίνει όλους στο τέλος».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

