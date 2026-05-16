Πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ, ''έκλεψε'' στο φινάλε τον τίτλο από την Χαρτς

Εσβησε το όνειρο της Χαρτς. Πρωταθλήτρια Σκωτίας αναδείχθηκε ξανά η Σέλτικ, καθώς η ομάδα της Γλασκώβης νίκησε σήμερα στο «Σέλτικ Παρκ» στο ντέρμπι κορυφής με 3-1, για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premiership, και κατέκτησε ξανά τον τίτλο. Οι «καρδιές» είχε προβάδισμα ενός βαθμού στην κατάταξη, όπερ σημαίνει ότι τους αρκούσε η ισοπαλία για να κατακτήσουν το πέμπτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους και πρώτο μετά από 66 χρόνια, αλλά η Σέλτικ κατάφερε να πάρει τη νίκη και τον τίτλο με ανατροπή.



Ο Σάκλαντ άνοιξε το σκορ για τη Χαρτς (43'), αλλά στις καθυστερήσεις του Α' μέρους οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Ενγκελς. Ο Μαέντα έδωσε το προβάδισμα στους «καθολικούς» στο 88ο λεπτό και ο Οσμάν στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων σφράγισε τη μεγάλη νίκη. Η Σέλτικ έτσι στέφθηκε πρωταθλήτρια για 56η φορά στην ιστορία της, αφήνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τη «μισητή» Ρέιντζερς (55). Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης της Χαρτς ήταν ξανά βασικός και αντικαταστάθηκε στο 62' από τον Φόρεστ.



Ο Ελληνας εξτρέμ δεν μπόρεσε όμως να γίνει ο 5ος Έλληνας που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας, μετά τους Γιώργο Σαμαρά, Βασίλη Μπάρκα και Γιώργο Γιακουμάκη (Σέλτικ), ενώ ο Σωτήρης Κυργιάκος στέφθηκε πρωταθλητής με τη Ρέιντζερς. Ετσι η μικρούλα Χαρτ οφ Μιντλόθιαν, πιο γνωστή ως Χαρτς δεν μπόρεσε να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος εδώ και 66 χρόνια και να γίνει η πρώτη ομάδα μετά την Αμπερντίν του Αλεξ Φέργκιουσον (1984-1985) που θα κατορθώσει να σπάσει το «δίπολο» Σέλτικ - Ρέιντζερς.



Χαρτς και Σέλτικ θα μετάσχουν στα προκριματικά του Champions League, ενώ η Ρέιντζερς περιμένει το αποτέλεσμα του τελικού Κυπέλλου, στον οποίο αναμετρώνται στις 23 Μαΐου η Σέλτικ και η Ντανφέρμλιν της Championship (Β΄ κατηγορία), για να δει αν θα «βγει» στο Europa League ή στο Conference League. Οι «τζερς» θέλουν νίκη της Σέλτικ, προκειμένου να πάρουν το «εισιτήριο» για την δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, οπότε στο Conference League θα μετάσχουν ο τέταρτος και ο πέμπτος της βαθμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ντανφέρμλιν θα «βγει» στο Europa League και η Ρέιντζερς με τον τέταρτο της βαθμολογίας θα παίξουν στα προκριματικά του Conference League. Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Premiership της Σκωτίας, καθώς και η βαθμολογία:

PLAY OFF Σέλτικ-Χαρτς 3-1 Φόλκερκ-Ρέιντζερς 2-5 Χιμπέρνιαν-Μάδεργουελ 0-1

PLAY OUT



Νταντί-Αμπερντίν 17/5



Λίβινγκστον-Κιλμάρνοκ 17/5



Σεντ Μίρεν-Νταντί Γιουν. 17/5





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 38 αγώνες)

Σέλτικ 82 - Πρωταθλήτρια --Champions League-



Χαρτς 80 -Champions League-



Ρέιντζερς 72



Μάδεργουελ 61



Χιμπέρνιαν 57



Φόλκερκ 49



Νταντί Γιουνάιτεντ 44 -37αγ.



Αμπερντίν 40 -37αγ.



Νταντί 39 -37αγ.



Κιλμάρνοκ 37 -37αγ.



Σεντ Μίρεν 33 -37αγ. -Πλέι οφ ανόδου/υποβιβασμού-



Λίβινγκστον 21 -37αγ. -Υποβιβάστηκε-

