Ηράκλειο: Δίνει μάχη για την ζωή του ο 40χρονος...

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου εξακολουθούν και νοσηλεύονται οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν σε ξεχωριστά τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου.

Πιο κρίσιμη είναι η κατάσταση του 40χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον και παραμένει διασωληνωμένος , με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα βαριά και να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 40χρονος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε παράδρομο της Χερσονήσου και, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα σε τοίχο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα και τον μετέφερε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οδηγήθηκε κατευθείαν στο χειρουργείο.

Αντίθετα, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει ο 30χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου. Φέρει τραύματα στο κεφάλι από το ατύχημα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του εμφανίζει σταθερή βελτίωση, ενώ παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

