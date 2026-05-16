Κρήτη: Στο χαντάκι η "γουρούνα" - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτικό δρόμο που οδηγεί προς τον Μπάλο στα Χανιά, όταν τετράτροχο όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι.
Από την εκτροπή τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στο μεταξύ...
Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Ηρακλείου στο ύψος του Καρτερού έπειτα από τη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μικρό φορτηγό.
(φωτογραφία από zarpanews)
