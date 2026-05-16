ΣΥΡΙΖΑ: Διεγράφη ο Παύλος Πολάκης

Την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.







Η απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και την ενσωμάτωσή του στο υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.







Ο κ. Πολάκης κατηγόρησε μάλιστα τον Σωκράτη Φάμελλο για αφωνία και ζήτησε την άμεση σύγκλιση των κομματικών οργάνων.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

