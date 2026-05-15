Βενζίνη: Δεν θα «πέσει» κάτω από 2 ευρώ – Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για διαρκή άνοδο

Τα καύσιμα παραμένουν ένα καθημερινό βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά, και αυτή η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο εξάμηνο, με έμφαση στη βενζίνη που δεν αναμένεται να «πέσει» κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ταυτόχρονα, το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές κινείται προς τα 110 δολάρια το βαρέλι.

Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, εξέφρασε ιδιαίτερα απαισιόδοξες προβλέψεις για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων, ιδίως της βενζίνης, τονίζοντας ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να επιστρέψουν οι τιμές στα προ πολέμου επίπεδα.

«Θα περάσουν πάνω από έξι μήνες για να δούμε τιμές στο πετρέλαιο, όπως αυτές πριν από τον πόλεμο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Ασμάτογλου, προσθέτοντας ότι «δυσκολεύεται να δούμε και τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ». Επιπλέον, ανέφερε ότι η απλή αμόλυβδη ίσως ξεπεράσει σύντομα τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στα καταναλωτικά αγαθά θα διαρκέσουν ακόμα περισσότερο, καθώς η αποκλιμάκωση εκεί «θα χρειαστεί πάνω από έναν χρόνο».

Όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, εκτίμησε ότι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει το 1,85 ευρώ στα αστικά κέντρα, ενώ στην περιφέρεια ενδέχεται να φτάσει και τα 1,95 με 1,97 ευρώ.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή (15/5), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται πάνω από τα 106-107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο άνω του 5%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για το κλείσιμο του παιδικού σταθμού στο Γιόφυρο

Κρήτη: Επείγουσα οδηγία για τα παιδιά σε κίνδυνο σ’ ένα νησί με ένα παιδοψυχίατρο του ΕΣΥ