Ληστές Τιθορέας: Στήριζαν οικονομικά τον αντιεξουσιαστικό χώρο

Αντιμέτωποι με ένα δαιδαλώδες, με ένα βαρύ κατηγορητήριο, οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή οδηγούνται οι οκτώ κατηγορούμενοι για την ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Δεν είναι μόνο αυτή η ληστεία, έχουν γίνει άλλες 11 ληστείες από αυτούς τους δράστες μέσα σε τέσσερα χρόνια. Οι κατηγορούμενοι για 11 ένοπλες ληστείες, 11 κλοπές μηχανών, τέσσερεις κλοπές αυτοκινήτων, καθώς και μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για πέντε κακουργήματα και συγκεκριμένα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, της ληστείας από κοινού και κατά συρροή, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας.

Οι συλληφθέντες από την πρόσφατη ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα χρησιμοποιούσαν τα χρήματα από τις παράνομες ενέργειές τους για να στηρίζουν οικονομικά την ενοικίαση χώρων που λειτουργούσαν ως αναρχικά στέκια. Οι ίδιοι οι συλληφθέντες με κείμενό τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν την πολιτική τους ταυτότητα, κάνοντας λόγο για «απαλλοτρίωση τράπεζας». Η αντιτρομοκρατική και οι αρχές ασφαλείας διαπίστωσαν ότι μέρος των εσόδων της οργάνωσης κατευθυνόταν απευθείας στη χρηματοδότηση και τη διατήρηση υποδομών (όπως ενοίκια στεκιών) του αντιεξουσιαστικού χώρου.

