Τα ΗΑΕ χτίζουν «παράκαμψη» του Ορμούζ: Νέος αγωγός για να σωθούν οι εξαγωγές πετρελαίου

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιταχύνουν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία μιας νέας ενεργειακής διαδρομής που θα επιτρέπει στις εξαγωγές πετρελαίου να παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι κίνδυνοι για τη διεθνή ναυσιπλοΐα αυξάνονται.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Abu Dhabi Media Office στην πλατφόρμα X, ο σεΐχης Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ προήδρευσε συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της ADNOC, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον νέο αγωγό «West–East 1».

Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το 2027 και θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τα ΗΑΕ, καθώς θα συμβάλει στον διπλασιασμό της εξαγωγικής δυναμικότητας της ADNOC μέσω της Φουτζέιρα, στον Κόλπο του Ομάν.

Ο νέος αγωγός θα επιτρέπει στα Εμιράτα να αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα αλλά και πιο ευάλωτα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Η σημασία του Ορμούζ για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά παραμένει τεράστια, καθώς από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και LNG. Ωστόσο, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι επιθέσεις στην περιοχή έχουν ενισχύσει τους φόβους για πιθανές διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Η πρωτοβουλία των ΗΑΕ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η κρίση στον Περσικό Κόλπο προκαλούν ήδη σοβαρές αναταράξεις στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Για την ADNOC και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η δημιουργία εναλλακτικών ενεργειακών διαδρομών θεωρείται πλέον ζήτημα στρατηγικής ασφάλειας, αλλά και τρόπος προστασίας των εξαγωγών τους απέναντι σε ενδεχόμενη κλιμάκωση στην περιοχή

