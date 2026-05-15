Κουτσουπιάς: «Χρόνια μάχης, αναμονής, πίστης»

Τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του πανηγύρισε πριν λίγες ημέρες ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αποτελώντας τον MVP της Φροζινόνε στην άνοδο στη Serie A.

Έχοντας περάσει δύσκολες στιγμές, σοβαρούς τραυματισμούς και εμπόδια στο παρελθόν, ο διεθνής Έλληνας μέσος, που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του ΟΦΗ, δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

Με τη στήριξη της οικογένειάς του πάλεψε, στάθηκε όρθιος και τώρα είναι η ώρα της χαράς και της δικαίωσης. Η ώρα των πανηγυρισμών. Η ώρα που ένα όνειρο, αυτό της ανόδου στη Serie A με την ομάδα που τον πίστεψε, την Φροζινόνε, γίνεται πραγματικότητα.

Σε ανάρτησή του ο Ηλίας Κουτσουπιάς ανέφερε τα εξής:

«Αυτός ο πανηγυρισμός σημαίνει τα πάντα για εμένα.

Περιέχει ένα ολόκληρο ταξίδι, τις θυσίες, τον πόνο, τις δύσκολες στιγμές, την κριτική, τους φόβους και όλες εκείνες τις φορές που, βαθιά μέσα μου, θα μπορούσα να τα παρατήσω.

Αλλά δεν το έκανα ποτέ.

Πίσω από αυτή τη στιγμή κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μία τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά, ακόμα και όταν όλα φαίνονταν πιο δύσκολα.

Και ίσως ακριβώς για αυτό αυτός ο στόχος σημαίνει τόσα πολλά.

Επειδή δεν αντιπροσωπεύει απλώς μία νίκη ή μία άνοδο.

Αντιπροσωπεύει χρόνια μάχης, αναμονής, πίστης και αγάπης για αυτό το άθλημα.

Αλλά πάνω από όλα, αυτή η χαρά δεν είναι μόνο δική μου.

Ανήκει σε όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, σε αυτούς που στάθηκαν δίπλα μου όταν ήταν δύσκολο, σε αυτούς που δεν με απογοήτευσαν ποτέ.

Ήρθα στην Ιταλία ως αγόρι, σχεδόν πριν από δέκα χρόνια, με ένα όνειρο και μία έντονη επιθυμία να αποδείξω την αξία μου.

Μετά από ένα μακρύ ταξίδι, γεμάτο εμπόδια, σήμερα μπορώ να πω ότι έχω πετύχει έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους της ζωής μου μέχρι στιγμής.

Σας ευχαριστώ»