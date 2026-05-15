Κρήτη: Σύλληψη 63χρονου και τσουχτερό πρόστιμο για καύση υπολειμμάτων

Συνελήφθη 63χρονος ημεδαπός στα Χανιά μετά από διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις χθες, Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 14:20, στην περιοχή Παλαιό Λιμάνι Χανίων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων και όπως προέκυψε από την προανάκριση υπαίτιος ήταν 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, πλησίον οικοπεδικού χώρου, εντός του αστικού ιστού του Δήμου Χανίων, με τη χρήση γυμνής φλόγας, στην προσπάθειά του να καθαρίσει έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση πλησίον οικίας.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, απετράπη χάρη στην άμεση επέμβαση, ενώ δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Ο 63χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια με κοινό κίνδυνο, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ύψους 937,50, σύμφωνα με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι κατά τόπους ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών που δύνανται να προκαλέσουν πυρκαγιές.

