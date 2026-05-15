Δήμος Ανωγείων: Έρευνα πόρτα - πόρτα για την άνοια

Στο πλαίσιο επαναληπτικής έρευνας με θέμα «Ο Επιπολασμός της Άνοιας στήν ορεινή Κρήτη» θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε όλο το Δήμο Ανωγείων από 4 ερευνητές με ειδικότητα Ψυχολόγου και Κοινωνικής λειτουργού.

Η έρευνα θα γίνει πόρτα-πόρτα, σε άτομα άνω των 65 ετών με τη χρήση ερωτηματολογίου.

Η έρευνα θα ξεκινήσει στις 18 Μαϊου 2026 με διάρκεια κατά προσέγγιση 20 ημερών.

Προ 20ετίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Δήμο Ανωγείων με το ίδιο θέμα και ήταν η δεύτερη τέτοιας έκτασης έρευνα στην Ελλάδα η οποία έδωσε χρήσιμα αποτελέσματα.



Η έρευνα ασχολήθηκε με μια εκφυλιστική νόσο, η οποία τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο την κοινωνία μας.



Η Άνοια προκαλεί έκπτωση της νοητικής λειτουργίας του ατόμου. Η άνοια επηρεάζει τη μνήμη, τη προσοχή, τη συγκέντρωση, τη γλώσσα, τη σκέψη, τη κρίση κ.α. Συνήθως προσβάλει άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ωστόσο μπορεί να εμφανιστεί και σε μικρότερη ηλικία.

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπολασμού της Άνοιας σε μια ορεινή περιοχή της Κρήτης, με παραδοσιακό τρόπο ζωής ,και η σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική έρευνα σε σχέση με τον επιπολασμό και την επίπτωση της άνοιας 20 χρόνια μετά. Έχει δοθεί σχετική άδεια από ειδική επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας για τη συγκεκριμένη έρευνα. Θα είναι η πρώτη επαναληπτική έρευνα για την άνοια στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται η μάστιγα του 21ου αιώνα ενώ θα έχει πολύ μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα την καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση προγραμμάτων για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους (αποτελεσματικότερος σχεδιασμός πολιτικών με έμφαση στη πρόληψη). Επομένως, θα δώσει στοιχεία και στις υπηρεσίες μας κυρίως για εφαρμογή προγραμμάτων στον τομέα της πρόληψης. Η κατανόηση της ευπάθειας του πληθυσμού των ηλικιωμένων μέσα από προσεκτική διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους θα βοηθήσει κυρίως τους επαγγελματίες υγείας να τα χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστούν καλύτερα τις ανάγκες τους.

Την έρευνα διεξάγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ν. Alzheimer και Συναφών Διαταραχών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ με την υποστήριξη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανωγείων. Την οργάνωση και το συντονισμό της όλης προσπάθειας έχει η Δρ Παττακού-Παρασύρη Βασιλική συντ. Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας, εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Tμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ν. Alzheimer και Συναφών Διαταραχών.

