Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί εκατοντάδων ελευθέρων επαγγελματιών

Εκατοντάδες ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θα «τολμήσουν» να αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα φορολόγησης θέτει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ, όπως αποκαλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής, καθώς θα ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ίδιων και των οικογενειών τους.

Μεταξύ των 194.000 ελέγχων που προγραμμάτισε για φέτος, εντάσσονται και ειδικοί έλεγχοι για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θα αμφισβητήσουν τα τεκμαρτά εισοδήματα που προσδιορίζει η εφορία και θα ζητήσουν έλεγχο.

Με βάση το νομοθεσία το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας προσυμπληρώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση στους κωδικούς 405-406.

Ωστόσο, στην περίπτωση που ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο αυτοαπασχολούμενος αμφισβητεί το ποσό του εισοδήματος που προσδιόρισε η ΑΑΔΕ, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

Προϋπόθεση είναι η υποβολή εμπρόθεσμα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και να επιλέξει τους κωδικούς 443-444 του Ε1.

Μετά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αποστείλει στην ΑΑΔΕ.

Από όσους αμφισβητούν τα τεκμαρτά εισοδήματα, η ΑΑΔΕ δίνει εντολή για τον έλεγχο τουλάχιστον 690 επαγγελματιών, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Οικογενειακό ξεσκόνισμα

Το ερωτηματολόγιο που θα κληθεί να απαντήσει ο επαγγελματίας και τα στοιχεία που υποχρεούται να καταγράψει είναι τα ακόλουθα:

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς η επαγγελματικούς) που διατηρούσε ή συμμετείχε (ο ίδιος προσωπικά, ο/η σύζυγος/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη του) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Τα στοιχεία επενδύσεων/συμμετοχών και λοιπών χρεογράφων (μετοχές ή μερίδια ή αμοιβαία κεφάλαια κλπ), που τον αφορούν προσωπικά, τον/τη σύζυγο/ΜΣΣ ή τα προστατευόμενα μέλη του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Την ενδεχόμενη μίσθωση τραπεζικής θυρίδας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου (ο ίδιος προσωπικά/ο/η σύζυγος/ΜΣΣ/προστατευόμενα μέλη). Αν η απάντηση είναι καταφατική τότε συμπληρώνεται η τράπεζα, η χώρα και ο δικαιούχος.

Τα στοιχεία λοιπών επενδύσεων όπως έργα τέχνης, συλλογές, τιμαλφή και λοιπά στοιχεία μεγάλης αξίας κατά το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου και τον ιδιοκτήτη (ο σύζυγος, η σύζυγος, προστατευόμενα μέλη).

Τα στοιχεία των αυτοκινήτων μοτοσυκλετών, πλωτών και εναέριων μέσων.

Τα διαθέσιμα μετρητά κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους που αφορά το αίτημα ελέγχου, ξεχωριστά για τον υπόχρεο, τη σύζυγο και τα παιδιά.

Τα διαθέσιμα κρυπτονομίσματα κατά την έναρξη και τη λήξη του φορολογικού έτους.

Τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων κατοικιών σας (κύρια, εξοχική ή δευτερεύουσα), για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Τα στοιχεία για λογαριασμούς σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, την εταιρεία, τους κατόχους κάθε αριθμού και το συνολικό ετήσιο κόστος.

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ΕΙΧ αυτοκινήτων ή δικύκλων.

Το ετήσιο κόστος των ασφαλίστρων ζωής.

Το ετήσιο κόστος ασφάλισης των ακινήτων σας για κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας κ.λπ. για το φορολογικό έτος που αφορά το αίτημα ελέγχου.

Τα ετήσια δίδακτρα σε σχολεία (ημεδαπής και αλλοδαπής).

Το κόστος των ταξιδιών στο εσωτερικό/εξωτερικό.