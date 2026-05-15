ΠΑΡ.15 Μαΐ 2026 14:12
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για παλιό σπίτι με φιάλες
σπίτι καλλιθέα
clock 13:01 | 15/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της ΠΥ Ηρακλείου νωρίς σήμερα το μεσημέρι καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε χώρο με φιάλες υγραερίου στην περιοχή της Καλλιθέας, δίπλα σε σπίτια. 

Για τον λόγο αυτό στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αρκετά οχήματα της Πυροσβεστικής με τους πυροσβέστες να επιχειρούν και να θέτουν την φωτιά υπό έλεγχο λίγο μετά.

Οι φλόγες ωστόσο προκάλεσαν ζημιές στον χώρο όπου ήταν οι φιάλες.

Δείτε φωτογραφίες

σπίτι καλλιθέα

(Οι πυροσβέστες αποχωρούν μετά την κατάσβεση της φωτιάς)

σπίτι καλλιθέα
σπίτι καλλιθέα

(Το σημείο με τις φιάλες που τυλίχθηκε στις φλόγες)

φωτια Καλλιθέα

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες (εικόνες)

Κρήτη: Ο θάνατος τον βρήκε ενώ έκανε εργασίες στο χωράφι...

Κρήτη: Θα πούμε το ψάρι... ψαράκι - Έδεσαν τα καΐκια λόγω των τιμών του πετρελαίου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Πυρκαγιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis