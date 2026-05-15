Ηράκλειο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για παλιό σπίτι με φιάλες

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της ΠΥ Ηρακλείου νωρίς σήμερα το μεσημέρι καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε χώρο με φιάλες υγραερίου στην περιοχή της Καλλιθέας, δίπλα σε σπίτια.

Για τον λόγο αυτό στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αρκετά οχήματα της Πυροσβεστικής με τους πυροσβέστες να επιχειρούν και να θέτουν την φωτιά υπό έλεγχο λίγο μετά.

Οι φλόγες ωστόσο προκάλεσαν ζημιές στον χώρο όπου ήταν οι φιάλες.

(Οι πυροσβέστες αποχωρούν μετά την κατάσβεση της φωτιάς)

(Το σημείο με τις φιάλες που τυλίχθηκε στις φλόγες)

