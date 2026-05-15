Κρήτη: Ο θάνατος τον βρήκε ενώ έκανε εργασίες στο χωράφι...

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτική περιοχή των Χανίων, όταν ένας 76χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με τρακτέρ.

Ο ηλικιωμένος ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στο χωράφι, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να προχωρούν στη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο 76χρονος κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

