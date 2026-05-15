Ηράκλειο: Απολογείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 34χρονου

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογείται σήμερα ο 47χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 34χρονου συγγενικού του προσώπου, σε υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Μεσαρά.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσαράς σε χωριό του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος, μετά το περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στο Φουρνοφάραγγο του Δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με την αρχική καταγγελία, ο 47χρονος φέρεται να εμβόλισε με το όχημά του τον 34χρονο, έπειτα από έντονη μεταξύ τους διαμάχη για κτηματικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του θύματος και τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί στις αρχές υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ατύχημα, αποδίδοντας το συμβάν σε λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης κατά τη διέλευση από στενό δρόμο, ενώ έκανε λόγο και για ανοιχτή πόρτα του οχήματος του 34χρονου τη στιγμή του συμβάντος.

Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από τον τραυματία, ο οποίος επιμένει ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια που σχετίζεται με χρόνιες κτηματικές διαφορές μεταξύ τους.

