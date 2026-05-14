Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη

Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη μαθήρια υπέκυψε στα τραύματά της.

Η μαθήτρια εξέπνευσε σήμερα (14/5) ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ:

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Οι δύο 17χρονες είχαν μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη υπέκυψε άμεσα. Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά όλες τις προσπάθειες των γιατρών, η 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

