ΠΕΜ.14 Μαΐ 2026 23:25
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
ηλιούπολη
clock 22:30 | 14/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγικός επίλογος στην υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, καθώς και η δεύτερη μαθήρια  υπέκυψε στα τραύματά της.

Η μαθήτρια εξέπνευσε σήμερα (14/5) ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ:

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Οι δύο 17χρονες είχαν μεταφερθεί στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη υπέκυψε άμεσα. Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά όλες τις προσπάθειες των γιατρών, η 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Διαβάστε επίσης 

Περιστέρι: Σε 27 τ.μ. με σκουπίδια ζούσαν έξι παιδιά -Είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες

"Καμπάνα" 500 ευρώ σε πολίτη που πέταξε 200 κιλά ρούχα δίπλα σε κάδο!

Καλλιθέα: Προφυλακίστηκε 58χρονος που άνοιξ πυρ σε κλαμπ -«Ήμουν μεθυσμένος, δεν ήθελα να σκοτώσω»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαθήτρια Ηλιουπολη Αυτοκτονία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis