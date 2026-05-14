ΑΕΚ - Άρης 87-81: Το 1-0 η «Ένωση»

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για πρόκριση στους ημιτελικούς των play off της Greek Basketball League. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επικράτησε 87-81 του Άρη στη "Sunel Arena" και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για τον δεύτερο αγώνα της σειράς (17/5) που θα κριθεί στις δύο νίκες.

Δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση για την Ένωση να ξεπεράσει το «σοκ» της ήττας στον τελικό του Champions League, με τον τρόπο που εξελίχθηκε το ματς με τη Ρίτας. Ο Άρης ήταν εξ ορισμού ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Έτσι μετά από ένα κλειστό ματς στο πρώτο ημίχρονο, η Ένωση «πάτησε γκάζι» στα μισά της τρίτης περιόδου, μετατρέποντας το «εύθραυστο» 53-50 (25΄) σε 66-54 (30΄).

Στην τελευταία περίοδο η διαφορά έφτασε στο +15 (75-60 στο 33΄) και πλέον ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ανταπεξέλθει ο Άρης, παρότι δεν παρέδωσε τα όπλα και μείωσε σε 79-76 στο τελευταίο λεπτό. Όμως οι γηπεδούχοι ήταν ψύχραιμοι και πήραν τη νίκη 87-81 με κορυφαίο τον Λεκαβίτσιους και βρίσκοντας λύσεις από πολλούς παίκτες. Για τον Άρη η απίθανη εμφάνιση του Νουά με 29π., 8ρ. και 33 στην αξιολόγηση, έμεινε χωρίς αντίκρισμα.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Πιτσίλκας, Χατζημπαλίδης



Οι συνθέσεις:



ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 5, Φλιώνης 7 (1), Φίζελ 5, Μπάρτλεϊ 11 (1), Χαραλαμπόπουλος 8 (2), Σκορδίλης 2, Μπράουν 15, Κατσίβελης 3, Λεκαβίτσιους 16 (3), Νάναλι 13 (3).



ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου Λονγκ 11 (3), Νουά 29 (4), Πουλιανίτης, Χαρέλ 7 (1), Αντετοκούνμπο 4, Τζόουνς 8, Φόρεστερ 8, Μποχωρίδης 2, Άντουσιτς 2, Κουλμπόκα 8 (2).



