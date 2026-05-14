Καθαρισμός ψαριών: Έτσι δεν θα γεμίσει λέπια η κουζίνα σας

Ο καθαρισμός των ψαριών θεωρείται από πολλούς μια επίπονη και «βρώμικη» διαδικασία, γεγονός που συχνά οδηγεί στην αποφυγή της αγοράς φρέσκων αλιευμάτων για το σπίτι. Ο κύριος ένοχος δεν είναι άλλος από τα λέπια, τα οποία κατά την αφαίρεσή τους τείνουν να εκτοξεύονται παντού. Δεν είναι λίγες οι φορές που μπορεί να βρεθούν λέπια στον νεροχύτη και τους πάγκους της κουζίνας, στα πλακάκια, στα ρούχα, ακόμη και στα πιο απίθανα σημεία του πατώματος. Ωστόσο, η αποφυγή αυτή είναι αδικαιολόγητη, καθώς το μυστικό για έναν καθαρό πάγκο δεν κρύβεται στη μυϊκή δύναμη, αλλά στη σωστή μεθοδολογία.



Πώς αφαιρούμε τα λέπια από τα ψάρια σωστά



Τα λέπια αφαιρούνται πάντα αντίθετα από τη φορά τους. Ειδικότερα, ξεκινάμε από την ουρά και προχωράμε προς το κεφάλι. Πριν ξεκινήσουμε:

ξεπλένουμε γρήγορα το ψάρι με κρύο νερό,



το στεγνώνουμε ελαφρά με χαρτί κουζίνας,



και το τοποθετούμε σε σταθερή επιφάνεια για να μη γλιστράει.



Με την ανάποδη πλευρά ενός μαχαιριού ή με ειδικό εργαλείο απολέπισης, κάνουμε μικρές και σταθερές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. Τα λέπια αρχίζουν να αποκολλώνται σχεδόν αμέσως.

Έτσι δεν θα γεμίσει λέπια η κουζίνα σας



Η πιο αποτελεσματική λύση για να αποφύγετε το καθάρισμα ολόκληρης της κουζίνας είναι η χρήση μιας μεγάλης σακούλας τροφίμων. Τοποθετώντας το ψάρι στο εσωτερικό της και δουλεύοντας εκεί, όλα τα λέπια εγκλωβίζονται στη σακούλα αντί να εκτοξεύονται στους τοίχους ή στα ρούχα σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καθαρίσετε το ψάρι μέσα στον νεροχύτη, αφού πρώτα ρίξετε λίγο νερό στον πάτο του. Η υγρασία λειτουργεί ως «μαγνήτης» για τα λέπια, εμποδίζοντάς τα να πετάξουν και διατηρώντας τα συγκεντρωμένα σε ένα σημείο.

