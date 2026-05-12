Το "κόλπο" με το αλουμινόχαρτο: Πώς θα καταλάβετε αν η υγρασία στον τοίχο είναι διαρροή

Η χρήση αλουμινόχαρτου είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος που προτείνουν οι ειδικοί για να διαπιστώσετε εάν η υγρασία σε έναν τοίχο οφείλεται σε διαρροή (εσωτερικό πρόβλημα) ή σε συμπύκνωση (εξωτερικό πρόβλημα του αέρα)

Πώς να εφαρμόσετε τη μέθοδο

Προετοιμασία: Σκουπίστε καλά το υγρό σημείο του τοίχου με ένα στεγνό πανί μέχρι να μην υπάρχει επιφανειακό νερό. Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο (λίγο μεγαλύτερο από το ύποπτο σημείο) και κολλήστε το στον τοίχο με κολλητική ταινία.Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφραγίσει καλά και τις τέσσερις πλευρές του αλουμινόχαρτου, ώστε να μην περνάει αέρας ανάμεσα σε αυτό και τον τοίχο. Αφήστε το εκεί για 24 έως 48 ώρες.

Πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα

Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και ελέγξτε σε ποια πλευρά εμφανίστηκε η υγρασία

Υγρασία στην εσωτερική πλευρά (αυτή που ακουμπάει στον τοίχο): Σημαίνει ότι το νερό έρχεται από το εσωτερικό του τοίχου. Αυτό υποδεικνύει διαρροή σωλήνα, ρωγμές στα θεμέλια ή κακή εξωτερική στεγάνωση

Υγρασία στην εξωτερική πλευρά (αυτή που κοιτάζει το δωμάτιο): Σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι η συμπύκνωση. Ο ζεστός, υγρός αέρας του δωματίου υγροποιείται πάνω στην κρύα επιφάνεια του τοίχου.

Στεγνό και από τις δύο πλευρές: Το πρόβλημα μπορεί να είναι παροδικό ή να οφείλεται σε τυχαίο γεγονός (π.χ. πιτσίλισμα).Αυτή η μέθοδος σας βοηθά να αποφασίσετε αν χρειάζεστε υδραυλικό για επισκευή διαρροής ή απλώς έναν αφυγραντήρα και καλύτερο αερισμό του χώρου

