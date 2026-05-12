Ποδόσφαιρο: Το ΓΕΛ Γαζίου στον τελικό του πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος

Στον τελικό του πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος προκρίθηκε το ΓΕΛ Γαζίου που συνέτριψε στο Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου το ΕΠΑΛ Καλλονή με 6-1.

Αύριο Τετάρτη στις 3.00 μ.μ. θα παίξει στο μεγάλο τελικό με το 8ο Λύκειο Θεσσαλονίκης που απέκλεισε το 2ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Βόλου.

Το ΓΕΛ Γαζίου ξεκίνησε το παιγνίδι με μεγάλη ευκαιρία του Θωμά στο 2΄ που σούταρε από κοντά και απέκρουσε ο τερματοφύλακας.

Στο 4΄ το ΕΠΑΛ Καλλονής άνοιξε το σκορ 0-1, και στο 20΄ να χάνεται μεγάλη ευκαιρία με τον Σταματάκη, για να φτάσουμε στο 22΄ όταν ο Κράστα με σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα ισοφαρίζοντας 1-1 για το ΓΕΛ Γαζίου.

Στο 28΄ απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κράστα απέκρουσε δύσκολα ο τερματοφύλακας του ΕΠΑΛ Καλλονής και στο 40΄ ο Καρβούνης από πάσα του Μπαλάση πέτυχε την ανατροπή στο σκορ 2-1 για το σχολείο του Γαζίου.

Στην επανάληψη το ΓΕΛ Γαζίου συνέχισε να είναι ανώτερο και είχε ευκαιρίες με Σταματάκη, Κράστα και τον αντίπαλο τερματοφύλακα να πραγματοποιεί έξοχες επεμβάσεις, όμως στο 70΄ο Μπαλάσης ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-1 εδραιώνοντας τη νίκη και την πρόκριση για το μεγάλο τελικό.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα η νίκη για το ΓΕΛ Γαζίου μετατράπηκε σε θρίαμβο αφού με τέρματα του Καρβελά που είχε μπει σαν αλλαγή στη θέση του Καρβούνη, του Τούφα και Κοτζαμιχάλη έφτασε στο τελικό 6-1.

ΓΕΛ ΓΑΖΙΟΥ: Κουκουριτάκης, Χριστουλάκης, Κωνσταντάκης, Μπαλάσης, Καρνέζος, Τούφας, Κράστα, Ασμαριανάκης, Θωμάς, Σταματάκης, Καρβούνης