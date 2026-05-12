Σπίτι μου ΙΙ: Παράταση έως 31 Αυγούστου για χιλιάδες εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια

Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος κρατικά επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου ΙΙ», καθώς τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσαν χθες (11/5) ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων ουσιαστικά καταργείται! Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις αντιδράσεις δικαιούχων που βρέθηκαν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο απώλειας προκαταβολών.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις με τις τράπεζες έως τις 31 Αυγούστου, όπως ίσχυε πριν από τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας στις 2 Ιουνίου. Η εν λόγω ημερομηνία είχε οριστεί στα τέλη Απριλίου λόγω της ανάγκης να «κλείσουν» τα ορόσημα για την εκταμίευση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αφού η χώρα απειλούνταν με πρόστιμο 680 εκατ. ευρώ σε αντίθετη περίπτωση.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, η μόνη διαφορά είναι ότι για όσα θα συμβασιοποιηθούν μετά τις 2 Ιουνίου, δεν θα χρησιμοποιηθούν πόροι του ΤΑΑ, αλλά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί από τα αποθεματικά της ΕΑΤ υπολογίζεται ότι θα είναι σχετικά μικρό (έως 100 εκατ. ευρώ περίπου) και φέρεται να έχει οριστεί σχετικό «πλαφόν», το οποίο δεν επιβεβαιώνεται επισήμως.

Τα αποθεματικά της ΕΑΤ αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιό της, καθώς και από κεφάλαια που έχουν επιστραφεί από προηγούμενα δάνεια. Σημειώνεται ότι πρόκειται για εθνικούς πόρους, ακόμα κι αν τα δάνεια από τα οποία έχουν προκύψει τα αποθεματικά προέρχονταν από ευρωπαϊκά κεφάλαια.

Οι εγκρίσεις

Μέχρι στιγμής, τα εγκεκριμένα δάνεια του «Σπίτι Μου ΙΙ» είναι 14.157 και αντιστοιχούν σε λίγο περισσότερα από 1,7 δισ. ευρώ, με το ποσοστό ολοκλήρωσης του προγράμματος να υπολογίζεται στο 88%. Τα μεγέθη αυτά αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες, ενώ δεν αποκλείεται το ποσοστό να φτάσει το 100%.

Τα περισσότερα εξ αυτών έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχει προχωρήσει η εκταμίευση του δανείου. Οσα έχουν μεν εγκριθεί από την ΕΑΤ και τις τράπεζες, αλλά δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί, θα δοθούν με πόρους του ΤΑΑ, αν οι συμβάσεις υπογραφούν έως τις 2 Ιουνίου. Αν για όποιον λόγο (π.χ. αναμονή εγγράφου Κτηματολογίου, καθυστέρηση νομικών – τεχνικών ελέγχων), υπάρξουν εγκεκριμένα δάνεια που δεν θα προλάβουν την προθεσμία, τότε η χρηματοδότησή τους θα γίνει κανονικά, με τη χρήση πόρων της ΕΑΤ.

Κατά τα άλλα, συνεχίζει να ισχύει η 31η Μαΐου, που έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στο πρόγραμμα.

