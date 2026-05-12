Νέα εποχή για τον Άγιο Νικόλαο: Το Celestyal Journey καθιερώνει την περιοχή ως λιμάνι εκκίνησης

Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου κατέπλευσε την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, για πρώτη φορά, το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey, στο πλαίσιο της φετινής τουριστικής περιόδου κρουαζιέρας, η οποία αναμένεται να εκταθεί έως και τον Νοέμβριο.

Ο Άγιος Νικόλαος, έχοντας από φέτος καθιερωθεί ως λιμάνι εκκίνησης (homeport), δηλαδή ως λιμάνι από το οποίο πραγματοποιείται επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών κρουαζιέρας, και όντας ενταγμένος στο πρόγραμμα αναχωρήσεων του επταήμερου δρομολογίου το οποίο εκτελεί το Celestyal Journey, εισέρχεται σε μια νέα εποχή για την κρουαζιέρα και αποκτά έναν αναβαθμισμένο ρόλο στον διεθνή χάρτη του κλάδου, ενισχύοντας τη θέση του προορισμού και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό σκάφος, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 επιβάτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της περιοχής, θα καταπλεύσει στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου άλλες 21 φορές κατά τη φετινή περίοδο κρουαζιέρας.

Κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου κ. Δημήτρης Αγαπητός και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής επισκέφθηκαν το πλοίο, όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον πλοίαρχο κ. Άγγελο Βασιλάκο και μέλη του πληρώματος, καθώς και να ξεναγηθούν στους χώρους του.

Μαζί τους κατά την επίσκεψη παραβρέθηκαν ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου κ. Μιχάλης Κλώντζας, ο σύμβουλος κρουαζιέρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννης Μπρας και ο Ανθυποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος Χαράλαμπος Κατσαμάνης.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και ευχών. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου προσέφερε στον πλοίαρχο καλάθι με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα από χωριά της ενδοχώρας του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού προσέφερε ένα μικρό αντίγραφο του γλυπτού της «Αρπαγής της Ευρώπης». Από την πλευρά του, ο πλοίαρχος παρέδωσε αναμνηστικές πλακέτες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Δημήτρης Αγαπητός δήλωσε σχετικά:

«Σας υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά και ευχαριστούμε που βρεθήκατε ξανά εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία και όλους όσοι συμβάλλουν στην παρουσία σας στον τόπο μας. Παρά τις δυσκολίες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρέασαν την έναρξη της φετινής σεζόν, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Celestyal βρίσκεται και πάλι στον Άγιο Νικόλαο. Προσβλέπουμε στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας, με στόχο την ανάπτυξη της κρουαζιέρας».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής τόνισε:

«Ευχόμαστε καλά και ασφαλή ταξίδια, καθώς και μια μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία. Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε στη διάθεσή σας να συμβάλουμε και να βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί».

