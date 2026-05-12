Βρετανία: Τριγμοί στην κυβέρνηση Στάρμερ – Μπαράζ παραιτήσεων και εσωκομματική ανταρσία

Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, εν μέσωέντονων εσωκομματικών πιέσεων και συζητήσεων στους Εργατικούς για την ηγεσία του, με ορισμένα στελέχη να ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

Οπως μετέδωσαν οι Times, η Αλεξ Ντέιβις-Τζόουνς είναι η τελευταία κορυφαία κυβερνητική αξιωματούχος (υφυπουργός Δικαιοσύνης) που παραιτείται τις τελευταίες ώρες, εντείνοντας την πίεση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Λίγο νωρίτερα, η υφυπουργός για την Προστασία και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, Τζες Φίλιπς, υπέβαλε επίσης την παραίτησή της από τη βρετανική κυβέρνηση, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την ηγεσία του Στάρμερ.

Παραίτηση υπέβαλε και η υπουργός Μιάτα Φανμπουλέ, καλώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία.

Δεκάδες βουλευτές ζητούν παραίτηση του Στάρμερ

Συνολικά 81 βουλευτές των Εργατικών έχουν πλέον καλέσει δημόσια τον Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί ή να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του από την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία.

Η τελευταία που προστέθηκε στη λίστα είναι η Λίζι Κόλιντζ, βουλευτής του Μόρκαμ και Λούνσντεϊλ, η οποία δήλωσε: «Είναι πλέον σαφές για μένα ότι ο πρωθυπουργός έχει χάσει την εμπιστοσύνη της χώρας. Και ως βουλευτής, το πρώτο μου καθήκον είναι απέναντι στους ψηφοφόρους μου και στη χώρα μου. Για αυτόν τον λόγο καλώ τώρα τον πρωθυπουργό να αποχωρήσει και να οργανώσει μια ομαλή μετάβαση σε νέα ηγεσία».

Το όριο των 81 βουλευτών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς αντιστοιχεί στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών – το ποσοστό που απαιτείται για να ενεργοποιηθεί επίσημα διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας.

«Δεν παραιτούμαι», διαμηνύει ο Στάρμερ

Με βάση ανακοίνωση του γραφείου του, ο Στάρμερ διεμήνυσε στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο ότι θα παραμείνει στη θέση του. Αξίζει, άλλωστε, να σημειωθεί ότι συνεχίζει να απολαμβάνει τη στήριξη σημαντικών υπουργών της κυβέρνησής του.

Ο υπουργός Αμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι περαιτέρω πολιτική αστάθεια δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον της χώρας και ότι «η πλήρης προσοχή πρέπει τώρα να στραφεί στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών ζητημάτων και ζητημάτων ασφάλειας».

Ο υπουργός Στέγασης, Στιβ Ριντ, κάλεσε επίσης το Εργατικό Κόμμα να στηρίξει τον πρωθυπουργό. «Δεν είναι παιχνίδι», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας: «Αυτή η αστάθεια έχει συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων».

Παράλληλα, ο Βρετανός υπουργός Συντάξεων, Πατ ΜακΦάντεν, δήλωσε ότι κανείς δεν αμφισβήτησε τον Στάρμερ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, Τρίτη. Ο ΜακΦάντεν, στενός σύμμαχος του Βρετανού πρωθυπουργού, ήταν ένας από τους υπουργούς που προχώρησαν σε δημόσιες δηλώσεις στήριξης μετά τη συνεδρίαση. Αλλα μέλη της κυβέρνησης αποχώρησαν από το συμβούλιο χωρίς να μιλήσουν στους δημοσιογράφους.

Το πολιτικό υπόβαθρο

Οι εξελίξεις ήρθαν έπειτα από ομιλία του Στάρμερ χθες, Δευτέρα, στον απόηχο των σοβαρών εκλογικών απωλειών της περασμένης εβδομάδας. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση έχει «κάνει λάθη», αλλά δεσμεύτηκε να διαψεύσει όσους τον αμφισβητούν.

Παράλληλα, παρουσίασε τρεις βασικές προτεραιότητες: ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ενωση, εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel και διεύρυνση των ευκαιριών για τους νέους.

